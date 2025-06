Novum bei den "Tagesthemen": Das ändert sich ab heute

Hamburg - Neuerung bei den "Tagesthemen": Ab sofort gibt es bei der ARD-Nachrichtensendung eine durchaus große Veränderung - kein Nachrichtenblock am Wochenende mehr!

"Das nahm er dem damaligen Moderator [der Tagesthemen, Anm. d. Red.] , der mir gerade nicht einfällt, sehr übel. Sein Protest in der Sendung: Er raschelte laut hörbar mit den Blättern", so Riewa.

Riewa berichtet, dass die erste "Tagesthemen"-Sendung am 2. Januar 1978 über die TV-Bildschirme flimmerte. Dabei geht er auch auf die witzige Anekdote ein, dass der damalige "Tagesschau"-Sprecher Karl-Heinz Köpcke (†69) sich durch die neue Sendung in die zweite Reihe gedrängt fühlte.

In dem Clip steht er vor einer Tafel im Gebäude des Norddeutschen Rundfunks (NDR) in Hamburg . Die Tafel erzählt von der Geschichte der beiden Nachrichtensendungen "Tagesschau" und "Tagesthemen".

Die Innovation verkündete Jens Riewa, seines Zeichens Chefsprecher der " Tagesschau ", am Sonntagabend auf seinem persönlichen Instagram-Account - der 61-Jährige meldete sich mit einem kurzen Video bei seinen Fans.

Die "Tagesthemen" werden ab sofort am Wochenende ohne Nachrichtenblock auskommen. Hier ist Moderatorin Jessy Wellmer (45) zu sehen. (Archivfoto) © Hendrik Lüders/NDR/dpa

Ähnlich geschichtsträchtig sei nun das, was sich ab dem heutigen Sonntag ändere, erklärt der 61-Jährige. "Ab sofort, ab dem 1. Juni, wird es am Wochenende in den Tagesthemen keinen Nachrichtenblock mehr geben."

Hintergrund: Bisher war der Nachrichtenblock, der von den jeweiligen "Tagesschau"-Sprecherinnen und Sprechern übernommen wurde, stets fester Bestandteil einer jeden "Tagesthemen"-Sendung.

Riewa verdeutlicht: "Es steht mir nicht zu, das zu beurteilen, aber es ist ein Stück Geschichte, das heute zu Ende geht."

Seine Fans in den Kommentaren urteilten sehr wohl - und das hauptsächlich negativ. Unter anderem war dort zu lesen: "Das kann ich überhaupt nicht verstehen", "Schade" oder "Ohne Worte".