Susanne Daubner verkündet neues Jugendwort, doch etwas daran irritiert

Die "Tagesschau"-Sprecherin Susanne Daubner (62) kommentierte am Sonntag das Jugendwort des Jahres. © Screenshot/Instagram/tagesschau (Bildmontage)

"Schauen wir mal, was das Jugendwort wird", kündigte die Tagesschau am Sonntag in einem Post in den sozialen Medien an.

In dem kurzen Clip war schließlich zu sehen, wie Susanne Daubner einen blauen Umschlag öffnete und erklärte: "Goofy ... okay. Also ich hätte auf NPC getippt."

Bei einem Voting des Langenscheidt-Verlags hatte sich "goofy" mit rund 39 Prozent der Stimmen unter den drei Top-Begriffen durchgesetzt. Es beschreibt eine tollpatschige, alberne Person oder Verhaltensweise, die andere zum Lachen bringt. Auf dem zweiten und dritten Platz folgten "Side Eye" und "NPC". Während mit "Side Eye" ein skeptischer Blick gemeint ist, steht das von Susanne Daubner genannte, "NPC" für "Non-Player-Character", also für jemanden, der nur passiv wahrnimmt, was um ihn herum passiert.

Doch im Gegensatz zu früheren Verkündungen sorgten nun nicht die Jugendwörter selbst, sondern vor allem der folgende Kommentar der Sprecherin für einen kleinen Aufschrei in der "Tagesschau"-Community ...