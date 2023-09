"Tagesschau"-Panne: Sprecherin Susanne Daubner erleidet Lachkrampf

Hamburg - Da kamen ihr sogar die Tränen! " Tagesschau "-Sprecherin Susanne Daubner (62) konnte am Mittwochmorgen nicht ernst bleiben.

Susanne Daubner (62) musste in der "Tagesschau" lange lachen. © Screenshot/YoutTube/@tagesschau

In der Nachrichtensendung um 7.30 Uhr bekam Daubner einen heftigen Lachkrampf. Zu Beginn ging es um den "Chemiegipfel" im Kanzleramt, doch statt darüber wie immer mit ruhiger und deutlicher Stimme zu sprechen, brach die 62-Jährige immer wieder in Lachen aus.

Bereits die Begrüßung der Zuschauer zur "Tagesschau" war ungewöhnlich heiter. "Das tut mir jetzt echt leid", brachte sie schließlich hervor, gefolgt von einem "Ach, Mann".

Daubner wischte sich eine Träne weg, und setzte neu an. Ein Satz gelang ihr, ohne zu lachen, dann ging es wieder los.

Schlussendlich riss sie sich mit einem "Nein, ich krieg’ das hin, ich muss" zusammen und schaffte, bis zum Ende ernst zu bleiben. Die ganze Lachkrampf-Szene dauerte etwa 50 Sekunden.

So was gab es in der Geschichte der bierernsten "Tagesschau" schon lange nicht mehr.