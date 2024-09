20.09.2024 07:44 "3nach9": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

In der NDR-Talkshow 3nach9 begrüßen die Moderatoren Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo am Freitagabend eine illustre Runde an Gästen.

Bremen - Es wird wieder spannend! Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen die Moderatoren Judith Rakers (48) und Giovanni di Lorenzo (65) in der NDR-Talkshow "3nach9" zahlreiche prominente Gäste. Die Moderatoren Judith Rakers (48) und Giovanni di Lorenzo (65) empfangen in der NDR-Talkshow "3nach9" eine illustre Runde an Gästen. © Radio Bremen/Matthias Hornung Einer von ihnen ist Hape Kerkeling (59). Vor 40 Jahren betrat er als Schüler die Bühne der Radio-Bremen-Jugendsendung "KLONS" und imitierte diverse Gäste einer fiktiven Talkshow. Wenige Monate vor seinem 60. Geburtstag am 9. Dezember kehrt er an seine alte Wirkungsstätte zurück. In den vergangenen Jahrzehnten legte Kerkeling eine Karriere hin, die ihresgleichen sucht. In unterschiedlichen Formaten wie "Känguru", "Total Normal", "Hape trifft" und "Let's Dance" oder mit seinen Rollen als "Hannilein", "Königin Beatrix", "Uschi Blum" oder "Horst Schlämmer" hat sich der 59-Jährige ins Gedächtnis der TV-Zuschauer eingebrannt. Der Entertainer, Schauspieler, Moderator und Kabarettist wurde vielfach mit Preisen ausgezeichnet. Mit seinem Werk "Ich bin dann mal weg", das ihn auf dem Jakobsweg begleitete, wird er zur Inspiration vieler Pilgernder. Talkshows "Fakt ist!": Lohnt sich politisches Engagement eigentlich noch? Nun legt er nach und erzählt die bewegende Geschichte seiner Familie und seiner Vorfahren - und dafür braucht er Zeit. Die weiteren Gäste in der NDR-Talkshow "3nach9" am 20. September 2024 Zu Gast in der Sendung sind unterem Hape Kerkeling (59, l.) und Katarina Witt (58). © Fotomontage: Britta Pedersen/dpa, Georg Wendt/dpa Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Eiskunstlauf Katarina Witt (58), über die ein Spielfilm gedreht wurde, in dem sie von Schauspielerin Lavinia Nowak (29) gespielt wird,





Pilz-Experte Moritz Schmid (44), der bereits früh im Leben seine Pilzleidenschaft entdeckte, mittlerweile Kurse zum Thema Pilze und Waldbaden gibt, früher aber auch als Werbe-Fotograf Topmodels wie Claudia Schiffer ablichtete,





Schriftsteller Jan Weiler (56), der über seine Deutschlehrerin spricht, seit wann seine "Gefallsucht dramatisch abgenommen" hat und warum eine lebensbedrohliche Erkrankung etwas damit zu tun hat,





Solo-Harfenistin Magdalena Hoffmann (34), die erklärt, wie sie die 47 Saiten des 40 Kilogramm schweren Instruments in Bewegung bringt und wie ihre Harfe auf die norddeutsche Luft reagiert,





Moderator Hamid Mossadegh (44), der im Iran geboren wurde, mit seiner Familie nach Deutschland floh, dort ohne ein Wort Deutsch zu sprechen in die Grundschule ging und mittlerweile der wohl bekannteste Händler für Luxusautos in Deutschland ist. Die Talkshow "3nach9" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.

