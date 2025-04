Als Kandidatin von ihrem Verlust erzählt, erlebt WWM-Moderator Günther Jauch böses Déjà-vu

Köln - Am dritten Abend der "3-Millionen-Euro"-Woche bei " Wer wird Millionär " hat es Andrea Helmes aus Kalkar ( NRW ) auf den heißen Ratestuhl geschafft. Dabei ahnte sie nicht, dass sie in Quizmaster Günther Jauch (68) einen wahren Leidensgenossen finden würde.

Andrea Helmes aus Kalkar (NRW) hat am Dienstag auf dem Ratestuhl von Günther Jauch Platz genommen. © RTL / Stefan Gregorowius

Ihr großer Traum ist es, sich endlich ein schickes Schmuckstück leisten zu können, berichtet die Entspannungspädagogin auf Nachfrage des Moderators - und hat dabei schon ein ganz besonderes Luxus-Geschmeide im Sinn.

"Mein Wunsch wäre tatsächlich irgendwie so ein sauteures Schmuckstück, zum Beispiel so 'ne Cartier-Uhr", so Helmes, die auch gleich den traurigen Grund dafür verrät.

Sie habe nämlich schon einmal eine solche Uhr besessen. "Die habe ich zum Firmenjubiläum gekriegt", berichtet die Kandidatin, ergänzt dann allerdings traurig: "Die ist mir aber gestohlen worden. Da hat man nämlich bei uns eingebrochen."

Was sie dabei nicht ahnt: Ihr Schicksalsschlag ist für Jauch ein regelrechtes Déjà-vu. Denn auch beim 68-Jährigen ist einst eingestiegen worden - und auch ihm wurde eine teure Luxusuhr gestohlen.