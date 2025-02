"3nach9": So wird der gute Name von Eckhart von Hirschhausen missbraucht

Eckhart von Hirschhausen (57) ist genervt von Fake-Videos. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich kriege jeden Tag Mails von betrogenen Menschen, die diesen KI generierten Deepfakes glauben", sagte der 57-Jährige. "Ich bin erschrocken über die Qualität, die ständig steigt."

Es ging um Videos, in denen von Hirschhausen angeblich ein Wundermittel zum Abnehmen anpreist. "3nach9"-Moderatorin Judith Rakers (49) ließ gleich zu Beginn des Gesprächs die Fälschung fürs Publikum einspielen.

"Eine schlanke Figur ist kein Luxus mehr. Jetzt ist sie für jeden verfügbar", war scheinbar die Stimme des 57-Jährigen zu hören. Dazu waren Szenen aus der "NDR Talk Show" mit von Hirschhausen und Moderatorin Barbara Schöneberger (50) zu sehen, als stamme das Gesagte aus der Sendung.

Der Ton passte allerdings nicht zu den Lippenbewegungen. Auch die Stimme von Schöneberger wurde gefälscht. Sie fragte leicht aufgesetzt: "Was ist dieses Produkt und wie funktioniert es?"

In dem gefälschten Video und auch in vorherigen, wie dem Fake mit Markus Lanz (55), bewerben Betrüger ein Produkt namens "GlucoSlim". Dabei wurden Szenen aus alten Auftritten im TV verwendet. Die Sätze haben von Hirschhausen und seine Gesprächspartner so nie gesagt. Per KI wurden sie ihnen in den Mund gelegt.