Ricarda Lang bei Maischberger: "Die Reizthemen in der Ampel-Koalition häufen sich!"

Berlin - Am heutigen späten Dienstagabend geht's bei " maischberger " um all die neuen grünen Vorhaben der Ampel, die allerdings selbst in den eigenen Reihen umstritten sind!

Moderatorin Sandra Maischberger (56). © WDR/Oliver Ziebe

Thematisch liegen einige Brocken auf dem Ampel-Tisch: Energiewende, Verbrennerverbot, Kindergrundsicherung. "Die Reizthemen in der Ampelkoalition häufen sich", so das Erste in der Ankündigung.

Wie handlungsfähig ist die Regierung noch? Welche Vorhaben der Ampel können wir uns leisten?

Verbrenner-Aus: Hier will die FDP einen eFuel-Riegel vorschieben. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (52, FDP) möchte die Verbrenner auch über das Jahr 2035 hinaus retten, er legte seine Studie ("Verkehrsentwicklung in Deutschland") vor.

Auch die CDU in der Opposition hat hier "brennende" Einwände. Das geplante Ende für die Zulassung von Verbrennern in der EU könnte also kurz vor dem Abschluss an der deutschen Blockade scheitern ...