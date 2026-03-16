Ex-Bundespräsident Gauck vergleicht Deutschland mit bierbäuchigem Mann

Berlin - Geopolitische Krisen und Kriege bestimmen die Tagesordnung. Bei " Caren Miosga " bezog der frühere Bundespräsident Stellung - und griff zu einem bildhaften Vergleich.

Altbundespräsident Joachim Gauck (86) kritisierte die Handlungsunfähigkeit Europas auf der politischen Weltbühne. © NDR/Thomas Ernst

In der ARD-Sendung kommentierte der 86-jährige Joachim Gauck die aktuelle weltpolitische Lage.

Bei der Frage, wie es derzeit um Deutschland stehe, wurde Gauck deutlich: "Das ist ein gut genährter Mann mit einem kleinen Bierbäuchlein. Aber früher war er ein Athlet."

Auch mit Europa im Allgemeinen ging der Ex-Bundespräsident hart ins Gericht und sagte: "Wir leben in einer verfetteten Ohnmacht. Wir gucken lieb und denken, dass die Welt schon wieder in Ordnung gerät."

Als es um den deutschen Bundeskanzler und dessen kürzlichen Besuch bei Donald Trump (79) ging, zeigte Gauck durchaus Verständnis: "Der Merz würde doch auch lieber sagen: 'Hör mal zu, Alter, jetzt reicht's!' Aber das kann er nicht."

Deutschland sei "militärisch und wirtschaftlich noch abhängig" von den USA, attestierte Gauck und meinte: "Wir dürfen auch mitunter als Menschen, die in der Politik Verantwortung tragen, nicht das rausposaunen, was uns gerade das Herz schwer macht."