Michel Abdollahi taucht wieder ab: Käpt'ns Dinner mit Jubiläumsfolge in neuer Staffel
Hamburg - Er taucht wieder ab! Ab Freitagnacht empfängt Moderator Michel Abdollahi (44) in einem ausrangierten U-Boot im Hamburger Hafen in der TV-Sendung "Käpt´ns Dinner" zahlreiche Promis. Dabei kommt es in den neuen Folgen auch zu einem Jubiläum.
Vor zehn Jahren lud Abdollahi zum ersten Mal einen Gast in das U-Boot 434 im Hamburger Hafen zwischen Landungsbrücken und Fischmarkt ein. Der damals regierende Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit (72, SPD) schlängelte sich durch die engen Gänge des Museums-U-Boots. Seitdem ist "Käpt'ns Dinner" zu einem einzigartigen Gesprächsformat geworden - was auch am Moderator liegt.
Als ersten Gast begrüßt Abdollahi Bruce Darnell (68), der sich vor allem als Jurymitglied bei "Germany's Next Topmodel" hierzulande einen Namen gemacht hat. Gemeinsam sprechen sie über eine Kindheit voller Brüche, den Sprung ins Rampenlicht und was Eleganz eigentlich mit Stärke zu tun hat.
Seine Haltung fasst der 68-jährige Choreograf so zusammen: "Ich bin Bruce Darnell. Ich bin ein Mensch. Ich versuche jeden Tag, ein guter Mensch zu sein."
Der US-Amerikaner weigert sich förmlich, sich über seine Herkunft, seine Hautfarbe oder seine Zuschreibungen definieren zu lassen, stattdessen steht er für einen entschlossenen Blick für die Werte Würde, Empathie und Menschlichkeit ein.
"Käpt'ns Dinner": Sandra Maischberger kommt zur Jubiläumsfolge ins U-Boot
Danell wurde 1957 im US-Bundesstaat Missouri geboren, weil sein Vater aber beim Militär war, musste die Familie häufig umziehen. Er selbst meldet sich mit 18 Jahren selbst bei der Armee an und diente dort sechs Jahre als Fallschirmjäger.
Als er Ende der 1980er-Jahre nach Deutschland kommt, findet er seinen Weg als Model und Choreograf in der Modewelt, ehe er dem Millionenpublikum bei "Germany's Next Topmodel" bekannt wird.
Mittlerweile fühlt er sich als Mensch "angekommen" und begegnet dem Leben mit Haltung, Disziplin und großer Emotionalität.
In der nächste Folge - es ist die 100. von "Käpt'ns Dinner" - begrüßt Moderator Abdollahi einen ganz besonderen Gast. Es ist Sandra Maischberger (59), eine der prägendsten Journalistinnen Deutschlands. Eigentlich tritt sie nur selten als Gast in Talkshows auf, und genau das macht ihren Besuch in der Kommandozentrale des U-Bootes so besonders.
Sehen könnt Ihr die Folgen von "Käpt'ns Dinner" immer am Freitagabend im NDR ab Mitternacht oder vorab in der ARD-Mediathek.
Titelfoto: NDR/Telemichel/Stefan Mühlenhof