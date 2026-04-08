Michel Abdollahi taucht wieder ab: Käpt'ns Dinner mit Jubiläumsfolge in neuer Staffel

Hamburg - Er taucht wieder ab! Ab Freitagnacht empfängt Moderator Michel Abdollahi (44) in einem ausrangierten U-Boot im Hamburger Hafen in der TV-Sendung "Käpt´ns Dinner" zahlreiche Promis. Dabei kommt es in den neuen Folgen auch zu einem Jubiläum.

Moderator Michel Abdollahi (46) empfängt in der neuen Staffel von "Käpt'ns Dinner" wieder zahlreiche Promis in einem ausrangierten U-Boot. © NDR/Telemichel/Stefan Mühlenhof

Vor zehn Jahren lud Abdollahi zum ersten Mal einen Gast in das U-Boot 434 im Hamburger Hafen zwischen Landungsbrücken und Fischmarkt ein. Der damals regierende Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit (72, SPD) schlängelte sich durch die engen Gänge des Museums-U-Boots. Seitdem ist "Käpt'ns Dinner" zu einem einzigartigen Gesprächsformat geworden - was auch am Moderator liegt.

Als ersten Gast begrüßt Abdollahi Bruce Darnell (68), der sich vor allem als Jurymitglied bei "Germany's Next Topmodel" hierzulande einen Namen gemacht hat. Gemeinsam sprechen sie über eine Kindheit voller Brüche, den Sprung ins Rampenlicht und was Eleganz eigentlich mit Stärke zu tun hat.

Seine Haltung fasst der 68-jährige Choreograf so zusammen: "Ich bin Bruce Darnell. Ich bin ein Mensch. Ich versuche jeden Tag, ein guter Mensch zu sein."

Der US-Amerikaner weigert sich förmlich, sich über seine Herkunft, seine Hautfarbe oder seine Zuschreibungen definieren zu lassen, stattdessen steht er für einen entschlossenen Blick für die Werte Würde, Empathie und Menschlichkeit ein.