Zeitenwende war gestern: Pistorius kündigt "Epochenbruch" bei Caren Miosga an

Berlin - "Wie kann sich Europa behaupten?", fragte Caren Miosga (56) am Sonntagabend ihre Gäste. Boris Pistorius (65) prahlte dabei mit den Qualitäten der Bundeswehr .

Knapp vier Jahre nach der viel beachteten Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz rief Boris Pistorius (65, l.) einen Epochenbruch aus. © NDR/Thomas Ernst

Zweieinhalb Jahre benötigte die Bundeswehr, um das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro auszugeben. Wofür das Geld im Detail verwendet wurde, ist allerdings sehr intransparent.

Der Bundesverteidigungsminister zeigte sich bei "Caren Miosga" jedoch äußerst zuversichtlich über die Qualität der Truppe.

"Wir können mit U-Booten operieren", schwärmte Pistorius, "und wir können zur Luft mit Eurofightern patrouillieren." Jetzt, da Donald Trump (79) wohl doch nicht mehr Grönland einnehmen wolle, könne man gleichzeitig Stärke demonstrieren und die USA beschwichtigen.

"Wir können Seefernaufklärung mit unserem P-8 Poseidon betreiben", sagte Pistorius und bezog sich auf das von Boeing gefertigte U-Boot-Jagdflugzeug. "Damit haben wir Fähigkeiten, die nicht alle haben."

Dass man Trump nach den Ereignissen der vergangenen Wochen nicht unbedingt vertrauen könne, unterstrich der SPD-Minister ebenfalls. "Wir können uns auf nichts mehr so verlassen, wie wir es in den letzten 70 Jahren konnten. Das ist ein Epochenbruch."