 837

Zeitenwende war gestern: Pistorius kündigt "Epochenbruch" bei Caren Miosga an

Wie kann sich Europa behaupten, fragte Caren Miosga am Sonntagabend ihre Gäste. Boris Pistorius prahlte dabei mit den Qualitäten der Bundeswehr.

Von Benjamin Richter

Berlin - "Wie kann sich Europa behaupten?", fragte Caren Miosga (56) am Sonntagabend ihre Gäste. Boris Pistorius (65) prahlte dabei mit den Qualitäten der Bundeswehr.

Knapp vier Jahre nach der viel beachteten Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz rief Boris Pistorius (65, l.) einen Epochenbruch aus.
Knapp vier Jahre nach der viel beachteten Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz rief Boris Pistorius (65, l.) einen Epochenbruch aus.  © NDR/Thomas Ernst

Zweieinhalb Jahre benötigte die Bundeswehr, um das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro auszugeben. Wofür das Geld im Detail verwendet wurde, ist allerdings sehr intransparent.

Der Bundesverteidigungsminister zeigte sich bei "Caren Miosga" jedoch äußerst zuversichtlich über die Qualität der Truppe.

"Wir können mit U-Booten operieren", schwärmte Pistorius, "und wir können zur Luft mit Eurofightern patrouillieren." Jetzt, da Donald Trump (79) wohl doch nicht mehr Grönland einnehmen wolle, könne man gleichzeitig Stärke demonstrieren und die USA beschwichtigen.

WDR-Talk: Diese Promis sind am Freitag im "Kölner Treff" zu Gast
Talkshows WDR-Talk: Diese Promis sind am Freitag im "Kölner Treff" zu Gast

"Wir können Seefernaufklärung mit unserem P-8 Poseidon betreiben", sagte Pistorius und bezog sich auf das von Boeing gefertigte U-Boot-Jagdflugzeug. "Damit haben wir Fähigkeiten, die nicht alle haben."

Dass man Trump nach den Ereignissen der vergangenen Wochen nicht unbedingt vertrauen könne, unterstrich der SPD-Minister ebenfalls. "Wir können uns auf nichts mehr so verlassen, wie wir es in den letzten 70 Jahren konnten. Das ist ein Epochenbruch."

Als positives Beispiel der aufgerüsteten Bundeswehr hob Pistorius das Aufklärungs- und Jagdflugzeug P-8 Poseidon hervor.
Als positives Beispiel der aufgerüsteten Bundeswehr hob Pistorius das Aufklärungs- und Jagdflugzeug P-8 Poseidon hervor.  © Lacw Emma Schwenke/ADF/Royal Australian Air Force via AP/dpa

Deutschland frühestens 2029 kriegstüchtig

Die Ausführungen von Trump, verbündete Nationen hätten die USA in Afghanistan im Stich gelassen, nannte Pistorius "unanständig und respektlos". Er werde seinen US-amerikanischen Kollegen Pete Hegseth (45) beim nächsten Aufeinandertreffen darauf ansprechen.

Bezogen auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der kürzlich Europas mangelnde Verteidigungsfähigkeit kritisiert hatte, meinte der Verteidigungsminister widersprüchlich, dass Deutschland zwar im Ernstfall reagieren könne, man aber erst frühestens 2029 kriegstüchtig sei.

Titelfoto: NDR/Thomas Ernst

Mehr zum Thema Talkshows: