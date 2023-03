"Fakt ist": Corona-Pandemie muss aufgearbeitet werden - aber wie?

Magdeburg - Drei Jahre ist der Beginn der Corona -Pandemie nun schon her. Dieser Ausnahmezustand muss von Wirtschaft, Politik und Bürgern aufgearbeitet werden. Die MDR-Sendung "Fakt ist! aus Magdeburg" diskutiert am Montag zu möglichen Strategien.

"Es wurden politische Fehler gemacht. Wenn wir nicht aus diesen Fehlern lernen, werden wir die gleichen Fehler wieder machen", so Andrew Ullmann (60, FDP), gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und am Montag Gast bei "Fakt ist!".

Die Pandemie ist inzwischen vorbei, doch in vielen Aspekten unseres täglichen Lebens sind die Auswirkungen noch zu spüren. In Politik und Wirtschaft wurden Entscheidungen getroffen, die vielen aus der Bevölkerung missfielen.

Drei Jahre ist der Beginn der Pandemie schon her - jetzt geht es um das Aufarbeiten einiger Fehler in Politik und Wirtschaft. © Marijan Murat/dpa

Was haben Politik und Gesundheitseinrichtungen aus diesen drei Jahren gelernt? Was hätte man anders machen können, was war unumgänglich? Wie gehen Politik und Gesellschaft mit den unzweifelhaft gravierenden Folgen der Pandemie heute um? Und welche Rolle spielten die Medien in der Pandemie?

Diese und viele andere Fragen diskutieren folgende Gäste am Montagabend bei "Fakt ist!":

Heide Richter-Airijoki (68, SPD), Landtagsabgeordnete und Mitglied im Gesundheitsausschuss

(68, SPD), Landtagsabgeordnete und Mitglied im Gesundheitsausschuss Prof. Michael Klundt , Professor für Kinderpolitik an der Hochschule Magdeburg-Stendal

, Professor für Kinderpolitik an der Hochschule Magdeburg-Stendal Prof. Gabriele Meyer , Gesundheits- und Pflegewissenschaftlerin an der Universität Halle

, Gesundheits- und Pflegewissenschaftlerin an der Universität Halle Andrew Ullmann (60, FDP), gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion

Moderiert wird die Sendung von Anja Heyde (46) und Stefan Bernschein (41).