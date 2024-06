28.06.2024 07:20 "3nach9": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

In der NDR-Talkshow 3nach9 begrüßen die Moderatoren Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo am Freitagabend eine illustre Runde an Gästen.

Von Robert Stoll

Bremen - Eine illustre Runde wartet am Freitagabend (22 Uhr) in der NDR-Talkshow "3nach9" auf die beiden Moderatoren Judith Rakers (48) und Giovanni di Lorenzo (65). Die Moderatoren Judith Rakers (48) und Giovanni di Lorenzo (65) empfangen in der NDR-Talkshow "3nach9" eine illustre Runde an Gästen. © Radio Bremen/Matthias Hornung Einer der Gäste ist Star-Designer Guido Maria Kretschmer (59). Als Neunjähriger bekam er bereits seine erste eigene Nähmaschine und entdeckte so früh seine Leidenschaft für Mode. Schon drei Jahre später verkaufte er seinen ersten Mode-Entwurf. Mittlerweile zählt er in Deutschland zu den bekanntesten und erfolgreichsten Modemachern. Auch im Fernsehen ist er eine feste Institution. Mit der Show "Shopping Queen" stürmte er 2012 ins Rampenlicht und begeistert seither das TV-Publikum. Der Schlüssel zu seinem Erfolg ist seine wunderbar herzliche Art und die stets positive Ausstrahlung. Er kennt allerdings auch die Schattenseiten des Lebens. Talkshows Streik bei der "NDR Talk Show": Sendung muss kurzfristig ausfallen! Im vergangenen Jahr verlor er zunächst seinen Vater, wenige Monate später verstarb seine Mutter. Wie schwer der Verlust für ihn ist, woraus er neue Kraft zieht und wie er es schafft, den Mut nicht zu verlieren, erzählt er in der Sendung. Die weiteren Gäste in der NDR-Talkshow "3nach9" Neben Star-Designer Guido Maria Kretschmer (59, r.) ist unter anderem auch CDU-Parteivorsitz Friedrich Merz (68) zu Gast. © Fotomontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Carsten Koall/dpa CDU-Parteivorsitz Friedrich Merz (68), der mit dem Begriff "Work-Life-Balance" nichts anfangen kann und mit seiner Ehefrau Charlotte (63) das Tanzbein schwingt,





Schriftstellerin Elke Heidenreich (81), die über ihren Alterungsprozess spricht und verrät, ob sie mittlerweile mehr Interesse an Quizsendungen im Fernsehen zeigt,





Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber (45) und Star-Anwalt Alexander Stevens (43), die gemeinsam auf Deutschlands Theaterbühnen über besonders spektakuläre Verbrechen der vergangenen Jahre diskutieren,





Freizeitpädagogin Johanna Geils (34), die mehrere Tausend Meter zu Fuß durch Europa wanderte und von unvergesslichen Naturerlebnissen, spektakulären Übernachtungsplätzen unter dem Sternenhimmel und ganz besonderen Begegnungen berichtet,





(34), die mehrere Tausend Meter zu Fuß durch Europa wanderte und von unvergesslichen Naturerlebnissen, spektakulären Übernachtungsplätzen unter dem Sternenhimmel und ganz besonderen Begegnungen berichtet, Thomas Bickhart, gelernter Seemann, der sich in Norwegen den Traum des Leuchtturmwärters erfüllte, mittlerweile aber Trainings gegen Seekrankheit durchführt und als Coach für Führungskräfte arbeitet. Die Talkshow "3nach9" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR, zum ersten Mal wird sie allerdings auch im WDR ausgestrahlt. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.

