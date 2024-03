"Fakt ist!": Wie werden unsere Kinder in der Schule wieder besser?

Magdeburg - Die aktuellste PISA-Studie hat gezeigt, dass deutsche Schüler im internationalen Vergleich von anderen Ländern weiter abgehängt werden. Demnach seien sie so schlecht wie seit 20 Jahren nicht. Was läuft falsch in unserem Bildungssystem? Darüber wird am heutigen Montag in der MDR-Talkshow "Fakt ist! aus Magdeburg" gesprochen.