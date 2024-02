"Fakt ist!": Lohnt sich politisches Engagement eigentlich noch?

Magdeburg - Über Politik lässt sich streiten. Gerne wird über amtierende Positionsinhaber und Entscheidungen geschimpft. Dabei kann man ganz einfach selbst an der Gestaltung seiner Heimat mitwirken, jedoch wollen immer weniger Menschen ein politisches Amt bekleiden. In der MDR-Talkshow "Fakt ist! aus Magdeburg" wird am heutigen Montag darüber gesprochen.