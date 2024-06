22.06.2024 11:29 727 Jürgen Vogel über Krebs bei seinen drei Schwestern: "Hat Familie ganz schön krass erwischt"

Jürgen Vogels (56) drei Schwestern sind alle an Krebs erkrankt. Darüber sprach er am Freitagabend in der NDR Talk Show.

Von Rosalie Fischer

Hamburg - Jürgen Vogels (56) drei Schwestern sind alle an Krebs erkrankt. Darüber sprach er am Freitagabend in der "NDR Talk Show". Jürgen (56) und Benjamin Vogel (41) waren am Freitag in der "NDR Talk Show" zu Gast. © NDR/Uwe Ernst Begleitet wurde der 56-Jährige von seinem Großcousin Benjamin Vogel (41), gelernter Pfleger und Gründer der Palliativberatung basis e. V.. Jürgen Vogel ist Schirmherr des Herner Vereins. "Ich habe drei Schwestern, die alle Krebs hatten und haben. Irgendwie hat es unsere Familie ganz schön krass erwischt", so der Schauspieler im Gespräch mit Moderatorin Barbara Schöneberger (50). Alle Schwestern leben, so Vogel weiter. Eine von ihnen hatte demnach Brustkrebs. Talkshows "NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung "Das hat aber jetzt geklappt, weil die es früh genug erkannt haben. Die andere hat immer noch Krebs, das ist meine älteste Schwester. Die macht es ganz gut, aber natürlich ist es in ihr und irgendwann passiert das, was uns allen passiert. Wir werden alle irgendwann sterben", weiß der 56-Jährige.



Das Thema Tod sollte seines Erachtens allerdings kein Tabuthema sein. "Es ist wichtig, darüber zu reden, und zu gucken, wie man das, was uns ja alle treffen wird, am besten gestalten kann, dass die Menschen menschenwürdig von uns gehen können." Verein wurde mit "HIPE Award 2021" ausgezeichnet Der Verein Palliativberatung basis e. V. finanziert sich nach eigenen Angaben nur über Spenden. "Wir möchten betroffenen Menschen und Familien individuell zur Seite stehen und ihnen in allen Belangen rund um das Thema Palliativversorgung, Palliativbegleitung und Informationen, bestmögliche Sicherheit geben", erklärt dazu Benjamin Vogel auf betterplace.org. Spenden würden unter anderem für einen Palliativgarten und Personalkosten für Pädagogen gesammelt. 2021 wurde die Palliativberatung aus Herne für ihren Einsatz mit dem "HIPE Award 2021" ausgezeichnet. Neben Jürgen und Benjamin Vogel waren am Freitagabend unter anderem noch die Schauspieler Sila Sahin (38) und Alexander Klaws (40), Ulrich Wickert (81) und Pannenhelferin Songül Uysal zu Gast. Die ganze Sendung ist in der ARD-Mediathek verfügbar.



