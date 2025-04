11.04.2025 06:15 "NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Die Moderatoren Bettina Tietjen und Hubertus Meyer-Burckhardt erwarten am Freitagabend einen bunten Mix an Gästen in der NDR Talk Show.

Von Robert Stoll

Hamburg - Es ist wieder so weit! Am Freitagabend (22 Uhr) begrüßen die Moderatoren Bettina Tietjen (65) und Hubertus Meyer-Burckhardt (68) in der "NDR Talk Show" einmal mehr zahlreiche prominente Gäste. Die Moderatoren Hubertus Meyer-Burckhardt (68) und Bettina Tietjen (65) werden ihren Gästen das ein oder andere Geheimnis entlocken. © IMAGO / Stephan Wallocha Eine von ihnen ist die Moderatorin und Sängerin Inka Bause (56). Seit vielen, vielen Jahren lässt sie nicht nur die Herzen von Bauern höherschlagen, sondern steht auch als erfolgreiche Musikerin auf der Bühne. Das Talent hat sie von ihrem Vater geerbt, dem Schlagerkomponisten Arndt Bause (†66), der für sie geschrieben hatte und sie zum Teenie-Idol der DDR machte. Mit dem Hit "Ich will nur Dich" wurde die gebürtige Leipzigerin 1988 auch in Gesamt-Deutschland berühmt. Anschließend wurde sie Moderatorin und unternahm ab 1988 in der Sendung "Super Pop '88" ihre ersten Schritte. Bis 1991 kam die Kindersendung "Talentbude" hinzu. Ihr ganz großer Durchbruch gelang 2005 mit der Sendung "Bauer sucht Frau", in der sie heute noch Landwirten auf der Suche nach ihrer Liebe hilft - sowohl hierzulande als auch im Ausland. Armes Deutschland Bürgergeld-Biest Carola zurück zum Ex: "Am selben Tag hat sie sich vögeln lassen!" Anlässlich ihres 40-jährigen Jubiläums erscheint ihr neues Album "INKA - 40 Songs - 40 Jahre", mit dem sie auch auf Tour geht. Ob unter den Zuschauern der "NDR Talk Show" auch glückliche Landwirte mit ihren Frauen sitzen, wird sich am Freitagabend zeigen. Zu den Gästen gehört auch Moderatorin und Sängerin Inka Bause (56). © Hendrik Schmidt/dpa "NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 11. April Ebenfalls in der Show sind Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (66, SPD) und Nachrichtenmoderatorin Pinar Atalay (46). © Fotomontage: Christoph Soeder/dpa, Moritz Frankenberg/dpa Autorin Magdalena Gössling (39), die nach ihrem Schlaganfall vor sechs Jahren ihre Sprache und ihren Lebensmut wiedergefunden hat. "Michael Jackson"-Musicaldarsteller Prince Damien (34), der 2016 die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen hat und über seinen langen Weg von Johannesburg auf die Hamburger Musicalbühne spricht. Journalistin Sabine Rückert (64) und Theologieprofessorin Johanna Haberer (68), die beide Töchter von Theologen sind und sich mit dem anstehenden Osterfest befassen. In aller Freundschaft Hacker-Angriff auf Sachsenklinik kostet Patienten fast das Leben - und Arzt beinahe seinen Job Moderator und Komiker Lutz van der Horst (49), der in der neuen Staffel "Last One Laughing" dabei ist und auf seinen schlimmsten Lachanfall im Fernsehen zurückblickt. Nachrichtenmoderatorin Pinar Atalay (46), die erklärt, wie es sich anfühlt, auch unbequeme Fragen zu stellen, und mit welchen Gefühlen sie die aktuellen Entwicklungen im Land beobachtet. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (66, SPD), der über seinen überraschenden Rücktritt und die besonderen Momente seiner Amtszeit spricht. Die "NDR Talk Show" startet am heutigen Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.

Titelfoto: IMAGO / Stephan Wallocha