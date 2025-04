"NDR Talk Show": Inka Bause spricht offen über den Tod ihres Ex-Mannes

"Ich war mit ihm beim Arzt, als er das das erste Mal hatte, und ich dachte, was hat denn der, Gelenkschmerzen, Arthrose, was ist denn mit dem Hund los?", fragte sich die gebürtige Leipzigerin.

Bause war am Freitagabend zu Gast in der " NDR Talk Show " und sprach dort mit den Moderatoren Bettina Tietjen (65) und Hubertus Meyer-Burckhardt (68) offen über ihre Gefühle. Sie offenbarte, dass nicht nur sie mit dem Tod ihres Ex-Partners zu kämpfen hatte, sondern auch ihr Hund . Denn der hatte sich immer wieder merkwürdig verhalten.

Der Tod ihres Ex-Mannes wirkte sich auch auf das Verhalten ihres Hundes aus. © Screenshot/Instagram/inka.bause

Bause erinnerte sich noch genau, was in ihrem Haus passierte. Die Tier-Expertin hatte sich für zehn Minuten zu dem Vierbeiner auf den Boden gelegt. "Das war kurz nach dem Tod meines Ex-Mannes", erinnerte sich die 56-Jährige. "Dann sagte sie zu mir: 'Inka, ist hier Trauer im Haus?' In dem Moment habe ich so angefangen zu weinen."

Dieser emotionale Schmerz, der tief in der Moderatorin saß, wirkte sich auch auf ihren Hund aus. Der Verlust war nicht nur für sie schwer zu verarbeiten, sondern auch für ihren Begleiter, der auf die "schlechte Energie" im Haus mit seinem Verhalten reagiert hatte, wie sich herausstellte.

Die Osteopathin erklärte Bause, wie sie selbst dem Tier helfen könne. "Sie hat das aus dem Hund rausgeholt und mir erklärt, wie ich dem Hund erkläre, dass das nicht sein Problem ist und er sich nicht um mich kümmern muss", blickte sie zurück.

Bause und Bruch verband eine lange Geschichte. Sie waren neun Jahre lang verheiratet, ehe sie sich 2005, ein Jahr vor seinem Tod, scheiden ließen. Gemeinsam hatten sie eine Tochter und waren auch nach der Trennung noch in Kontakt.