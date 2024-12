Missbrauch und Suizidversuche: Ehemalige Zeugin Jehovas packt aus!

Hamburg - Die ehemalige Zeugin Jehovas (ZJ) Elena Belperio (30) hat in der NDR-Talkshow " deep und deutlich " über ihre Vergangenheit in der Glaubensgemeinschaft ausgepackt. Sie erzählt, warum sie erst ausgeschlossen und dann wieder aufgenommen wurde - und wie sie den endgültigen Ausstieg geschafft hat.

Das ganze Interview mit Elena Belperio (30) bei "deep und deutlich" ist ab sofort in der ARD-Mediathek verfügbar. © NDR/Beba Lindhorst

Sexuellen Missbrauch erfuhr Belperio nach eigenen Angaben im Alter zwischen vier und sechs Jahren durch einen Zeugen Jehovas aus einer befreundeten Familie ihrer Eltern.

"[...] Wir waren im Urlaub zusammen und haben viel Zeit miteinander verbracht und so entsteht natürlich auch sehr viel Vertrauen unter den Menschen, was ohnehin ja schon da ist, weil sie in deiner Glaubensgemeinschaft sind", schildert sie.

Richtig darüber gesprochen habe sie erst mit Anfang 20 – einmal habe sie im Affekt noch als Kind ihrer Familie davon erzählt, aber "[...] die Reaktion war natürlich nicht positiv, es wurde aber auch nicht intensiver in die Hand genommen".

Für ihre erste große Liebe – die nicht Teil der Gemeinschaft war – habe sie dann die Zeugen Jehovas zum ersten Mal verlassen. Woraufhin sie "soziale Ächtung" und "Ausschluss" erfahren habe.

"Du verlierst eigentlich dein komplettes soziales Umfeld. Ich hatte einfach das Glück, dass meine Familie so ist, wie sie ist und wir einen guten Zusammenhalt haben, aber es gibt auch wirklich welche, da tritt man aus und die sprechen nach 20 Jahren immer noch nicht mit dir. Oder vielleicht bis zum Tod reden sie nicht mehr mit dir."