19.07.2024 12:37 "NDR Talk Show": Diese Stars sind zu Gast in der Sendung

In der "NDR Talk Show" begrüßen die Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt am Freitagabend eine bunte Runde an Gästen.

Von Alice Nägle

Hamburg - Welche Geheimnisse plaudern die Promis aus? Am Freitagabend begrüßen die Moderatoren Barbara Schöneberger (50) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67) in der "NDR Talk Show" wieder eine bunte Runde an Gästen. Neben Barbara Schöneberger (50) wird das bekannte Gesicht Hubertus Meyer-Burckhardt (67) die "NDR Talk Show" moderieren. © NDR/Uwe Ernst Einer von ihnen ist Kult-Comedian Bülent Ceylan (48). Der Mannheimer hatte seinen Durchbruch als Komiker 2002, als er mit seinem Programm "Döner for one" auf der Bühne stand. Doch neben seinem Talent, Leute bei "Stand-up-Comedy"-Shows zum Lachen zu bringen, verfolgt der 48-Jährige auch die Leidenschaft für Musik. Als Musiker ist er mit seinem Debüt-Album "Ich liebe Menschen" aktuell auf Tour. Talkshows NDR Talk Show: Dieser Gastmoderator ist am Freitag einmalig dabei Besonders beeindruckt ist er musikalisch von Peter Maffay (74). "Es gab eine Sendung zu 40 Jahre Tabaluga. Ich sollte da singen, da waren sonst nur Musiker, auch Peter Maffay. Da fragt mich der Moderator: Was ist denn noch ein Traum von Dir? Und da habe ich gesagt, mein Traum wäre, wenn Peter Maffay für mein Album mit mir einen Song machen würde", erklärte der Comedian. Ob Ceylan den Sänger dazubringen konnte, verrät er am Freitagabend in der Sendung. "NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 19. Juli 2024 Zu Gast sind unterem anderem Comedian Bülent Ceylan (48) und Moderatorin Christine Westermann (75). © NDR/Uwe Ernst Schlagersänger Bernhard Brink (72), der seit über fünf Jahrzehnten im Schlagerbusiness vertreten ist. Sein neues Album "Stärker als die Ewigkeit" ist erschienen. In der Runde erzählt er Anekdoten aus seinem Schlagerleben.

(72), der seit über fünf Jahrzehnten im Schlagerbusiness vertreten ist. Sein neues Album "Stärker als die Ewigkeit" ist erschienen. In der Runde erzählt er Anekdoten aus seinem Schlagerleben. Erika Pluhar , Schriftstellerin und Künstlerin ist trotz ihrer 85 Jahre noch ein Multitalent. In der Show erzählt sie unter anderem von ihrer Bildbiografie, die in diesem Jahr erscheint.

Die Moderatorinnen Christine Westermann (75) und Mona Ameziane (30) teilen ihre Leidenschaft für Bücher im Podcast "Zwei Seiten". Im Podcast und in der "NDR Talk Show" sprechen sie über ihre Lesegewohnheiten, literarische Themen und was ein gutes Buch für sie bedeutet.

Britta Becker (51), ehemalige deutsche Hockey-Nationalspielerin, ist mehrfache Europa- und Weltmeisterin sowie olympische Silbermedaillengewinnerin. Nach ihrer Sportkarriere arbeitet sie als Projektentwicklerin, Innendesignerin und Kreativdirektorin und führt mit ihrem Ex-Mann die Becker-Kerner-Stiftung zur Förderung von Kindern und Jugendlichen.

Annie Heger , 41-jährige Ostfriesin und vielseitige Künstlerin, arbeitet als Radiokolumnistin, Buchautorin, Kabarettistin und Reporterin für den YouTube-Kanal "BASIS:Kirche". In ihrer autobiografischen Erzählung "Sei der Wind, nicht das Fähnchen" beschreibt sie ihren Umgang mit Diabetes Typ 1, Essstörungen und Depressionen.

Die Jugendfreunde Johannes Riffelmacher (38) und Thomas Kosikowski (36) kündigen ihre Jobs und reisen um die Welt, um Kochen zu lernen. In der Sendung erzählen sie, wie ihre Reisen durch Südamerika, Asien und Afrika ihre Küche geprägt haben. Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend, um 22 Uhr, im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.



Titelfoto: NDR/Uwe Ernst