Was AfD-Politiker im TV behauptet, lässt CDU-Mann ausflippen

Berlin - Die Talkshow war schon fast vorbei, da ging es plötzlich heftig zur Sache: Am Donnerstagabend hat AfD-Politiker Rüdiger Lucassen (74) in der TV-Sendung " Maybrit Illner " den ebenfalls anwesenden CDU-Mann Armin Laschet (65) zum Ausflippen gebracht.

In der TV-Sendung "Maybrit Illner" vom Donnerstagabend gerieten Rüdiger Lucassen (74, AfD, l.) und Armin Laschet (65, CDU) aneinander. © Montage: ZDF/Jule Roehr (2)

Der Christdemokrat musste etwa fünf Minuten vor Ende das Wort ergreifen, weil ihn die Äußerungen von Lucassen verärgerten: "Sie reden absichtlich abstrakt über Europa", beklagte der 65-Jährige und warf seinem Kontrahenten vor, eine "schwache EU" ohne institutionelle Stärke zu wollen.

"Solange Sie sich nicht klar zum europäischen Einigungsprozess der Nachkriegsjahre von Adenauer und [dem französischen EU-Mitgründer] Schuman und anderen bekennen, sind Sie eine Gefahr", betonte Laschet.

Sein Gegenüber konterte: "Das war jetzt hier Wahlkampf", so die Behauptung von Lucassen, woraufhin der CDU-Politiker mächtig in Wallung kam: "Das war kein Wahlkampf!", tobte Laschet. "Wenn Sie an Adenauersche und Kohlsche Politik mit solchen nebulösen Beschreibungen herangehen, dann werden Sie immer den Widerstand eines Christdemokraten erfahren!"

Lucassen versuchte, den Spieß umzudrehen, und erinnerte an Adenauers Reise nach Moskau in den 50er-Jahren zur Freilassung deutscher Kriegsgefangener. "Wo ist ein Merz, wo ist ein Wadephul, der jetzt mal nach Moskau reist?", fragte er.