"Endlich ist etwas passiert": Steinmeier lobt Reformpaket von CDU und SPD

Bonn - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) hat das Reformpaket der schwarz-roten Koalition ausdrücklich begrüßt. Der Bundesregierung bescheinigte er einen Kurswechsel.

Moderatorin Diana Zimmermann (55) mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) in der Villa Hammerschmidt in Bonn. © Ben Knabe/ZDF/dpa

Im ZDF-Sommerinterview sagte Steinmeier, die Regierung habe wichtige Entscheidungen getroffen und ihre bisherige Zurückhaltung überwunden.

"Endlich ist etwas passiert, ist aus meiner Sicht auch Wichtiges passiert", so das Staatsoberhaupt. "Es könnte sein, dass wir gerade eine neue Phase in der Politik der Koalition erleben - will sagen: Dass man die Selbstblockade innerhalb der Koalition aufgehoben hat."

Im Zuge der Fußball-WM zog Steinmeier auch passendes Vokabular hinzu und meinte, die Koalition habe gerade "die reine Defensive verlassen" und sei "ins Vorwärtsspiel gekommen".

Das vorgelegte Reformpaket sei insgesamt "ansehnlich". Kritik an den mit den Reformen verbundenen Einschnitten äußerte der Bundespräsident nicht.

"Wir haben jetzt mehrere Jahre ohne wirtschaftliches Wachstum, wir haben Unsicherheiten und Kriege um uns herum. Das setzt Stress in eine Gesellschaft, die andere Jahre gewohnt war", ordnete Steinmeier seine Aussagen ein.