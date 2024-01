"Tatort"-Star Stefanie Reinsperger: Dieses Geheimnis behielt sie über Jahre für sich

Berlin - Spätestens seit Stefanie Reinsperger (35) im Dortmunder " Tatort " als Kommissarin Rosa Herzog im Einsatz ist, kennt man sie deutschlandweit. Nun zeigt sich die Österreicherin in einer völlig neuen Rolle. Sie spielt in der Mini-Drama-Serie "Haus aus Glas" mit.

Stefanie Reinsperger (35) behielt ein großes "Tatort"-Geheimnis jahrelang für sich. © IMAGO/Funke Foto Services

Im Mittelpunkt der Handlung steht die Familie Schwarz, die zur Hochzeit der jüngsten Tochter Emily (Sarah Mahita, 26) zusammenkommt.

Vom ersten Lesen des Drehbuchs an sei Stefanie Reinsperger fasziniert von ihrer Figur Eva, einer Schwester Emilys, gewesen: "Die Rolle von der Eva hat sofort zu mir gesprochen: Oh, wie toll, eine Figur, die so viel Wut in sich trägt. Da habe ich mich schnell identifizieren können", erklärt die Schauspielerin im TAG24-Interview.

Innerhalb der Familie hat ihre Figur eine besondere Rolle. "Eva ist eine Person, die alles ausspricht, was andere denken. Da sie die Einzige ist, die es ausspricht, bekommt sie ziemlich fiese Kommentare und nicht nur Liebe zurück. Gleichzeitig ist sie unfassbar stark, hat aber auch etwas Trauriges an sich."

Sie möchte ihrer Familie genügen, aber vor allem ihren Eltern. "Eigentlich möchte sie von ihrer Mama einfach mal hören: 'Du bist gut so, wie du bist. Und du bist genug, wie du bist.'"



Es herrscht ein ungesundes, ja toxisches Verhältnis zwischen den Familienmitgliedern, von denen jeder irgendein Geheimnis wahrt und jeder sich selbst hinten anstellt. "Dadurch verpasst jede Figur ihr eigenes Leben."

Auch wenn die Familie über allem steht, werde wenig miteinander gesprochen, was sehr vergiftend ist, wie Reinsperger sagt.