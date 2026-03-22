Brennen, trauern, kämpfen! "Tatort" macht aus Wut einen Krimi

Frankfurt - Dieser Fall lodert lange nach. Im "Tatort: Fackel", der am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten läuft, geraten Maryam Azadi (Melika Foroutan, 50) und Hamza Kulina (Edin Hasanović, 33) in einen Fall, der Jahre nach einem verheerenden Hochhausbrand mit 13 Toten noch immer nicht abgeschlossen ist.

Hamza Kulina (Edin Hasanović, 33) und Maryam Azadi (Melika Foroutan, 50) entdecken Ungereimtheiten beim Tod eines Materialprüfers. © HR/ARD Degeto Film/Sommerhaus/Philipp Sichler

Bei einer Mahnwache trifft Hamza seine Ex-Freundin Almila Adak (Seyneb Saleh, 38) wieder. Sie verlor damals ihre Mutter und kämpft seither um Aufklärung.

Das Hochhaus mit Sozialwohnungen ging binnen Minuten in Flammen auf – womöglich, weil billiges Dämmmaterial verbaut wurde, das dort nie hätte sein dürfen.

Ein Untersuchungsausschuss soll Verantwortliche benennen, droht aber ergebnislos zu enden. Almila bittet Hamza um Hilfe. Zusammen mit Maryam schaut er sich die alten Akten an und stößt auf den Tod eines Materialprüfers, der den Fall in eine neue Richtung schiebt.

Die Spur führt zu einem Baustoffkonzern, dessen Chef Steffen Böttcher (Stephan Luca, 51) beste Kontakte in Politik und Justiz hat.

Je tiefer Azadi und Kulina graben, desto deutlicher wird: Hier geht es nicht nur um einen Brand, sondern um Vertuschung, Macht und die Frage, wie billig Menschenleben sein können.