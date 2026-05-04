35 Jahre, 100 Fälle: Münchner "Tatort"-Stars räumen Ehrenpreis ab

Wiesbaden - Erst vor kurzem lief der letzte " Tatort " mit dem Münchener Ermittlerduo Batic und Leitmayr - nun können sich die Schauspieler Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) über eine besondere Auszeichnung freuen

Von links: Miroslav Nemec (Rolle: Kriminalhauptkommissar Ivo Batic) und Udo Wachtveitl (Rolle: Kriminalhauptkommissar Franz Leitmayr). © ARD Mediathek/ARD Mediathek/obs

Beim 22. Deutschen Fernsehkrimi-Festival in Wiesbaden wurden sie am Abend mit dem Ehrenpreis für besondere Verdienste um den deutschen Fernsehkrimi geehrt.

Als "Tatort"- Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr zählten die Schauspieler zu den bekanntesten Ermittlern im deutschsprachigen Fernsehen. Zu Ostern verabschiedeten sich Nemec und Wachtveitl nach 35 Jahren und exakt 100 Fällen mit einer Doppelfolge vom Publikum.

Ihre Krimi-Figuren hätten sich durch Freundlichkeit und Gelassenheit ausgezeichnet - was selten sei für moderne Ermittler im Krimi-Genre, hieß es in der Begründung der Jury. "35 Jahre lang haben Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl großartig ihre Rollen gespielt, immer leidenschaftlich mit ihren Fällen verbunden."