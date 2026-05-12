12.05.2026 06:45 Drei Jahre keine neuen Folgen: Das Aus für den "Dresden"-Tatort?

In den nächsten drei Jahren sollen keine neuen Folgen vom Dresden-Tatort und dem Polizeiruf aus Magdeburg erscheinen. Was bedeutet das für den Krimi?

Von Katrin Koch

Dresden/Leipzig - Ein Schock für alle Krimi-Freunde: Der MDR kürzt bei den ARD-Sonntagabend-Erfolgsformaten "Tatort Dresden" und dem "Polizeiruf 110" aus Magdeburg. In den nächsten drei Jahren sollen keine neuen Krimifolgen beauftragt werden.

Für die Tatort-Folge "Siebenschläfer" - Brambachs 19. Fall - inspizierten die Ermittler eine Tote am Leichen-Fundort. © picture alliance/dpa/MDR Mitteldeutscher Rundfunk Als Grund für den drastischen Sparkurs nennt der Sender auf "Spiegel"-Anfrage die kürzlich abgelehnte Erhöhung des Rundfunkbeitrags und eine damit verbundene umfangreiche Budget-Kürzung. "Die Situation zwingt den MDR zu strategischen Entscheidungen, die sich unvermeidbar auch auf den Umfang der MDR-Programmangebote auswirken werden." Ist es auch das Aus für "Tatort" und "Polizeiruf 110"? Tatort Letzter Tatort für Münchner Duo: Stirbt einer den Serientod? "Der MDR hat bereits fertiggestellte und vertraglich fixierte Produktionen vorrätig, die in den nächsten Jahren zum Einsatz kommen", teilt der Sender mit. MDR-Intendant Ralf Ludwig (57) informierte den Rundfunkrat am Montag über die Maßnahmen.

MDR-Intendant Ralf Ludwig (57) muss umfangreiche Budget-Kürzungen durchsetzten. © MDR/Kirsten Nijhof

Beim Dresden-"Tatort" wurden zuletzt auch Drehtage gekürzt