Drei Jahre keine neuen Folgen: Das Aus für den "Dresden"-Tatort?
Dresden/Leipzig - Ein Schock für alle Krimi-Freunde: Der MDR kürzt bei den ARD-Sonntagabend-Erfolgsformaten "Tatort Dresden" und dem "Polizeiruf 110" aus Magdeburg. In den nächsten drei Jahren sollen keine neuen Krimifolgen beauftragt werden.
Als Grund für den drastischen Sparkurs nennt der Sender auf "Spiegel"-Anfrage die kürzlich abgelehnte Erhöhung des Rundfunkbeitrags und eine damit verbundene umfangreiche Budget-Kürzung.
"Die Situation zwingt den MDR zu strategischen Entscheidungen, die sich unvermeidbar auch auf den Umfang der MDR-Programmangebote auswirken werden."
Ist es auch das Aus für "Tatort" und "Polizeiruf 110"?
"Der MDR hat bereits fertiggestellte und vertraglich fixierte Produktionen vorrätig, die in den nächsten Jahren zum Einsatz kommen", teilt der Sender mit.
MDR-Intendant Ralf Ludwig (57) informierte den Rundfunkrat am Montag über die Maßnahmen.
Beim Dresden-"Tatort" wurden zuletzt auch Drehtage gekürzt
Parallel dazu hatte die ARD erst kürzlich mitgeteilt, dass der "Tatort" in diesem Jahr in eine viermonatige Sommerpause geht.
Das bedeutet: Es müssen weniger Folgen produziert werden. Schauspieler Martin Brambach (58), der seit 2016 im Dresdner "Tatort" den Leiter der Mordkommission spielt, hatte in der Vergangenheit immer wieder in Interviews den Kostendruck angemerkt.
Drehtage in Dresden wurden gekürzt, immer mehr Szenen in Leipzig gedreht, um Technik-, Fahrt- und Übernachtungskosten zu sparen.
Der letzte Dresden-"Tatort: Nachtschatten" wurde im Januar gesendet - es war der 20. Dresden-Krimi. In diesem Jahr folgt noch die 21. Folge "Das, was Du zurücklässt". Gedreht wurde im Herbst 2025, mit der neuen Kommissarsanwärterin Milla Brandis (Lilja van der Zwaag, 30).
Es war der einzige Dresdner "Tatort", der 2025 produziert wurde - üblich waren zwei Folgen pro Jahr.
Einen genauen Sendetermin gibt es noch nicht. Der 22. "Tatort" (Drehstart Ende Mai) soll den Arbeitstitel "Löschen!" tragen.
Titelfoto: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans.