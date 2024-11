Die Polizei - dein Freund und Mörder? Spannung pur im Dresdner "Tatort"

Volker Lahn (Alrik Kreemke) und René Brandstedt (Andreas Grusinski, 40) wollen einen jungen Mann kontrollieren, der plötzlich das Feuer auf die Polizisten eröffnet. Oberkommissarin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, 36), die gerade in der Nähe ist, hört einen Hilferuf per Funk und eilt zum Tatort.

Karin Gorniak (Karin Hanczewski, 42) und Peter Michael Schnabel (Martin Brambach, 56) helfen ihrer Kollegin. © MDR/MadeFor/Steffen Junghans

Unbedingt. Es ist der bisher persönlichste und emotionalste Fall für Leonie Winkler.

Cornelia Gröschel spielt in diesem Fall grandios. Sie zeigt sich als Kommissarin verletzlich, aber gleichzeitig entschlossen, die Wahrheit ans Licht zu bringen.

"Leo konnte den Tod ihres Bruders nie ganz verarbeiten, und auch die Umstände des Todes lassen Fragen offen, denen sie nun endlich auf den Grund gehen möchte", erklärt Gröschel im MDR-Interview. "Leo kann diesen Fall nicht behandeln wie andere, und sie kann auch die Emotionen nicht beiseiteschieben."

Besondere Spannung erhält dieser Krimi, weil die Kommissarinnen innerhalb der Polizei ermitteln. "Sie wissen nicht, wem sie vertrauen können", sagt Drehbuchautor Christoph Busche (44).

"Sie müssen sich fragen, was es bedeutet, Polizistinnen zu sein, in Grauzonen und Extremsituationen. Dadurch kommen auch die Ermittlerinnen an Grenzen", so Busche.