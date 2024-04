Drehstart des neuen Dresden-Tatorts: Das erwartet die Zuschauer

Cornelia Gröschel (36, l.), Emilie Neumeister (25), Martin Brambach (56) und Regisseurin Saralisa Volm (38, r.) wirken am neuen Dresdner Tatort "Schwesternliebe" mit. © MDR/MadeFor Film/Steffen Junghan

In Dresden, Leipzig und Umgebung begannen am 4. April die Dreharbeiten für den neuen Dresden-Tatort "Schwesternliebe".

Die Kommissare Leonie Winkler und Peter Michael Schnabel ermitteln gemeinsam in einem Familien-Drama. Die Rolle ihrer ehemaligen Kollegin Katrin Gorniak bleibt jedoch zunächst unbesetzt.

Erst vor kurzem gewann ihr letzter Tatort "Was ihr nicht seht" in zwei Kategorien einen Preis beim Deutschen FernsehKrimi-Festival. Nun ermitteln sie in einem neuen Fall.

In diesem beschuldigt ein stark traumatisiertes Mädchen ihren Vater, sie und ihre Schwester ihr Leben lang in einem Keller festgehalten zu haben.