Gefangen im Netz der Täter: Zürcher Tatort wird zum nervenaufreibenden Thriller

Zürich - Dieser Fall beginnt im Dunkeln und hört dort nicht auf. In " Tatort : Könige der Nacht", der am heutigen Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten läuft, geraten Tessa Ott (Carol Schuler, 39) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher, 47) in ein Geflecht aus Gewalt, Ausbeutung und Lügen.

Kommissarin Tessa Ott (Carol Schuler, 39 r.) und ihre Kollegin Kommissarin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher, 47) bekommen überraschenden Besuch. © SRF/Sava Hlavacek

Alles startet mit einer scheinbar harmlosen Pizza-Lieferung: Fahrradkurierin Moya Alemu (Nambitha Ben-Mazwi, 37) wird Zeugin, wie zwei Vermummte eine Leiche verschwinden lassen und entkommt nur knapp.

Doch zur Polizei kann sie nicht. Moya lebt illegal in Zürich, versteckt sich unter falschem Namen bei ihrer Freundin Sanaa Mukambo (Nancy Mensah-Offei, 37).

Als kurz darauf die Leiche des Sexarbeiters Ruben Jovanov (Yves Weckemann) am Limmatufer auftaucht, wird klar: Das war kein Zufall.

Während Moya um ihr Leben fürchtet, stoßen Ott und Grandjean auf ein System, in dem Macht, Geld und Abhängigkeit eng miteinander verwoben sind. Eine Spur führt zu Richter Dr. Urs Jacobi (Stefan Merki, 63), der offenbar glaubt, sich Nähe kaufen zu können.

Als Sanaa bei einem mysteriösen Autounfall stirbt, eskaliert der Fall endgültig. Und plötzlich ist klar: Die Täter sind näher, als alle denken.