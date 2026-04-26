26.04.2026 10:00 Wer heute einen klassischen "Tatort" erwartet, wird enttäuscht

Der vorletzte "Tatort" mit Fellner und Eisner am Sonntagabend (26. April 2026, Das Erste) geht neue Wege. Wie? Das lest Ihr hier.

Von Saskia Hotek

Wien (Österreich) - Der "Sonnenhof" ist ihre letzte Chance: In der Wohngruppe sollen Jugendliche, die eine schwere Vergangenheit hatten oder straffällig wurden, einen Weg ins eigenständige Leben finden, sonst landen sie auf der Straße. Doch genau in diesem eigentlich geschützten Umfeld geschieht ein Mord. Der "Tatort: Gegen die Zeit" feiert am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten seine Premiere.

Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, 65, v.l.) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser, 67) ermitteln in einer Jugendwohngruppe. © ORF/Petro Domenigg Der Leiter der Einrichtung, David Walcher (Roland Silbernagl, 55), wird in der Nacht auf einer Straße erschlagen. Bibi Fellner (Adele Neuhauser, 67) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, 65) hören sich unter den Bewohnern und Mitarbeitern der Jugendhilfe-WG um. Dabei gerät der 16-jährige Cihan (Alperen Köse, 17) unter Mordverdacht, der seit der Tat verschwunden ist. Als Täter kommt allerdings auch der militante Nachbar Roman Blumenschein (Jürgen Siller, 44) infrage, der sich in seinem Haus regelrecht verschanzt. Er bedrohte die Wohngruppe bereits mit einem Gewehr. Tatort "Tatort"-Staffelstab übergeben: Neue Ermittler in München stehen schon bereit Bei ihren Ermittlungen decken Eisner und Fellner nach und nach Konflikte auf. Sie müssen mit viel Feingefühl handeln, weil sonst eine Eskalation droht.

Lohnt sich beim Wiener "Tatort" das Einschalten?