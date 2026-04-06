Letzter Tatort für Münchner Duo: Stirbt einer den Serientod?

München - Bis zum Schluss hielt man es spannend, wie Ivo Batic (Miroslav Nemec, 71) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 67) aus dem Münchner Tatort ausscheiden . Jetzt ist klar, keiner von beiden stirbt den Serientod.

In dem Zweiteiler mussten sich Ivo Batic (Miroslav Nemec, 71, r.) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 67) zunächst um eine weibliche Leiche kümmern. © BR/NEUESUPER GmbH/Hendrik Heiden

Denn selbst im Presseportal für Journalisten wurden die letzten Minuten vorab nicht gezeigt. Die Auflösung also erst kurz vor 21.45 Uhr in der ARD.

Ihre 35-jährige Tatort-Karriere endete am Ostermontag nach einem Zweiteiler. Lösten die Kommissare am Sonntag noch einen Mordfall während ihrer aktiven Zeit, gingen sie in Teil 2 während des Ruhestandes auf Verbrecherjagd.

Und diese verläuft fast tödlich, denn Franz Leitmayr wird angeschossen. Beinahe hätte es auch seinen Kollegen und Freund Ivo Batic getroffen. Doch Nachfolger Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer, 32) kommt genau rechtzeitig, um den Angreifer zu erschießen. Ein Happy End.

Der letzte Teil endet wie der erste Fall der beiden begann. Die mittlerweile ergrauten Männer sitzen im roten Porsche 911, es läuft der Song "Only You" - genauso wie 1991 in der ersten Episode "Animals".