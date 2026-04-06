Letzter Tatort für Münchner Duo: Stirbt einer den Serientod?
München - Bis zum Schluss hielt man es spannend, wie Ivo Batic (Miroslav Nemec, 71) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 67) aus dem Münchner Tatort ausscheiden. Jetzt ist klar, keiner von beiden stirbt den Serientod.
Denn selbst im Presseportal für Journalisten wurden die letzten Minuten vorab nicht gezeigt. Die Auflösung also erst kurz vor 21.45 Uhr in der ARD.
Ihre 35-jährige Tatort-Karriere endete am Ostermontag nach einem Zweiteiler. Lösten die Kommissare am Sonntag noch einen Mordfall während ihrer aktiven Zeit, gingen sie in Teil 2 während des Ruhestandes auf Verbrecherjagd.
Und diese verläuft fast tödlich, denn Franz Leitmayr wird angeschossen. Beinahe hätte es auch seinen Kollegen und Freund Ivo Batic getroffen. Doch Nachfolger Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer, 32) kommt genau rechtzeitig, um den Angreifer zu erschießen. Ein Happy End.
Der letzte Teil endet wie der erste Fall der beiden begann. Die mittlerweile ergrauten Männer sitzen im roten Porsche 911, es läuft der Song "Only You" - genauso wie 1991 in der ersten Episode "Animals".
"Tatort" München: Nachfolger von Batic und Leitmayr stehen fest
Eine Bitte hatten die beiden für ihren Abschied: "Wir haben uns gewünscht, dass sie leben, also dass sie Freude am Leben haben und deswegen haben wir gesagt, das müsste nicht sofort zum Tod führen, letal werden. Aber das steht dann immerhin noch der Redaktion zu. Und es kann immer noch Überraschungen geben", so Nemec beim Dreh der letzten Folge.
Ihr Wunsch sollte in Erfüllung gehen. Die Bilanz kann sich sehen lassen. 100 Folgen in 35 Jahren - und nach Angaben des Bayerischen Rundfunks erreichte das Ermittler-Duo insgesamt eine Milliarde Zuschauer.
Nachfolger stehen auch schon fest: Kalli, der vom ewigen Assistenten zum Kommissar aufsteigt, sowie Nikola Buvak (Carlo Ljubek, 49).
Titelfoto: BR/NEUESUPER GmbH/Hendrik Heiden