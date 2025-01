Geldtransporter überfallen: "Tatort"-Kommissarin wird als Geisel genommen

Adam Schürk (Daniel Sträßer, 37) versucht, die Geiselnahme zu verhindern. © SR/Iris Maria Maurer

Am Tatort angekommen, finden Adam Schürk (Daniel Sträßer, 37), Leo Hölzer (Vladimir Burlakov, 37) und Heinrich nicht nur einen toten Wachmann, sondern auch Spuren, die zu einer international gesuchten, französischen Verbrecherbande führen.

Kopf der Organisation: ein Ehepaar, dessen 21-jährige Tochter - wie es der Zufall so will - ausgerechnet in Saarbrücken lebt. Doch hat Carla Radek (Lena Urzendowsky, 24) auch etwas mit dem Überfall zu tun?

Das müssen die Ermittler im "Tatort: Das Ende der Nacht", den das Erste am heutigen Sonntag um 20.15 Uhr zeigt, schnellstens herausfinden. Denn ihnen läuft die Zeit davon.