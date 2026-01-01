Herausragende Hauptdarstellerin! Dieser Dresdner "Tatort" packt einen von der ersten Minute

Am Neujahrstag läuft ein neuer "Tatort" aus Dresden im Fernsehen. Erfahrt hier, ob sich das Einschalten lohnt.

Von Saskia Hotek

Dresden - Blutverschmiert, verletzt und orientierungslos läuft Amanda (Emilie Neumeister, 26) durch das nächtliche Dresden. Als sie am Neustädter Bahnhof einen Reisenden mit einem Skalpell angreifen will, wird die 16-Jährige zum Fall für die Polizei. Der "Tatort: Nachtschatten" läuft am Neujahrstag um 20.15 Uhr im Ersten.

Amanda (Emilie Neumeister, 26) behauptet, sie sei über Jahre gefangen gewesen. © MDR/MadeFor/Steffen Junghans In einer ersten Vernehmung erzählt Amanda der Oberkommissarin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, 38) etwas Unfassbares. Sie und ihre Schwester Jana seien seit Jahren in einem Keller gefangen. Jana schwebe in großer Gefahr, weil ihr Vater sie verhungern lasse, wenn sie nicht artig sei. Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel (Martin Brambach, 58) schenkt der augenscheinlich verwirrten Teenagerin keinen Glauben, nennt sie einen Fall für die Psychiatrie. Tatort Skurriler "Tatort" mit Reise ins Unterbewusstsein Nur Winkler nimmt sich ihrer an. Doch Amanda kann sich nicht erinnern, wo sie gefangen war. Als dann auch noch das Ergebnis der kriminaltechnischen Untersuchung kommt, steht das Mädchen plötzlich unter Mordverdacht.

Lohnt sich das Einschalten beim Dresdner "Tatort"?