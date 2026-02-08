So persönlich wie nie: "Tatort"-Kommissarin in tödlichen Familienstreit verwickelt

Ein neuer "Tatort" aus Saarbrücken erwartet heute Abend (Sonntag, den 8. Februar) die Zuschauer im Ersten. Lest hier, ob sich das Einschalten lohnt.

Von Saskia Hotek

Saarbrücken - Ein Dorf, zwei verfeindete Familien: Im Gegensatz zu Shakespeares "Romeo und Julia" endet der "Tatort: Das Böse in Dir" nicht tödlich, sondern er beginnt so. Für eine Kommissarin wird der Fall auch noch persönlich. Zu sehen gibt es ihn am Sonntag, um 20.15 Uhr, im Ersten.

Immer wieder geraten die zwei verfeindeten Familien aneinander. © SR/Manuela Meyer Adam Schürk (Daniel Sträßer, 38) und Leo Hölzer (Vladimir Burlakov, 38) werden wegen des Mordes an Emil Feidt (Marcus Hartmann) nach Hohenweiler gerufen. Als dieser Name im Büro fällt, erklärt sich Esther Baumann (Brigitte Urhausen, 45) bereit, zu ermitteln. Der Grund: Die Kriminalhauptkommissarin stammt aus dem Ort. Baumann erklärt ihren Kollegen, dass die Familien Feidt und Louis seit Generationen im Clinch liegen. Der Nachfrage, welchem Clan sie denn angehöre, weicht die Ermittlerin aus. Von den Streitigkeiten ganz unbeeindruckt befragen die Kommissare zunächst die Familie des Opfers. Die Angehörigen bezichtigen sofort die Louis' des Mordes. Ihre Trauer mutiert zu Wut – nicht zuletzt weil auch der Tod von Emils Tochter Becky, die vor fünf Jahren starb, immer noch nicht vollends aufgeklärt ist. Tatort Ermittler-Duo ist sich einig: Dieser Tatort war ein Flop Offiziell kam sie bei einem Unfall um, doch Claire Louis (Carolin Wege) wird im Ort dennoch für ihre Mörderin gehalten. Sie war eine enge Freundin von Becky und hat ihren Tod bis heute nicht verkraftet. Die Geschichte der beiden geht vor allem Baumann besonders nahe. Sie wird noch mehr in den Fall verwickelt, als ein Mitglied ihrer Familie unter Mordverdacht gerät. Trotz Befangenheit sucht die Kommissarin weiter nach der Wahrheit, was zur tödlichen Eskalation in Hohenweiler führt.

Lohnt sich das Einschalten beim Saarbrücken-"Tatort"?