Im ersten neuen "Tatort" nach der Sommerpause: Jetzt rappen die Kommissare

Die Wiener TV-Ermittler schlüpfen in eine ungewohnte Rolle. © ARD Degeto/ORF/Petro Domenigg

Der Krimi spielt in der Wiener Hip-Hop-Szene. "Da kam irgendwann die Idee auf, dass die Kommissare sich im Rap versuchen. Die Filmszene, in der wir rappen, ist eine Traumsequenz mit einer ganz eigenen ironischen Note. Es wäre ja absurd, wenn wir uns auf diesem Feld ernsthaft messen wollten", erklärt Neuhauser im ARD-Interview.

Sie spielt Ermittlerin Bibi Fellner. "Immerhin wurden wir professionell unterstützt: Der Musiker Aleksandar Simonovski alias Yugo, der im Film mitspielt, hat den Song komponiert und uns auch in die Dance-Moves eingeführt."

Auch Krassnitzer war dankbar für die Hilfe des Experten. "Yugo hat es uns so weit beibringen können, dass es nicht allzu peinlich wirkt", so der Schauspieler.

"Wir haben dann versucht, auch seine Moves so gut wie möglich zu imitieren. Weil es eine Traumsequenz ist, musste die Einlage ja nicht ganz perfekt aussehen. Die Zuschauer sollen nicht denken: Oh Schreck, was ist denn jetzt in die beiden gefahren?"