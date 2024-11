Kölner Tatort-Ermittler drehten im echten Puff: "Waren der Sache so nah"

Köln - Als Schauspieler dreht man gelegentlich auch an Orten, an denen man sich selber vermutlich nicht so oft verirrt. Die beiden Kölner Ermittler Dietmar Bär (63, Kommissar Freddy Schenk) und Klaus J. Behrendt (64, Kommissar Max Ballauf) haben für die neueste Folge der TV-Krimireihe Tatort "7. Etage" im Kölner Puff "Das Bordell" gedreht - bei laufendem Betrieb!