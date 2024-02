Letzter "Tatort" aus Göttingen: Diese Geisterfahrt endet tödlich

Göttingen - Ein Paketbote fährt mit seinem Transporter in eine Menschenmenge. War es eine Amokfahrt? Wenn ja, aus welchem Motiv? Vor diesen Fragen stehen Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler, 57) und Anaïs Schmitz (Florence Kasumba, 47) im " Tatort : Geisterfahrt", der am heutigen Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten läuft.

Charlotte Lindholm bekommt mit, dass ihr Vorgesetzter ihre Arbeit an diesem Fall blockiert. Sie äußert einen schweren Verdacht, den keiner von ihren Kollegen ernst nehmen will - mit tödlichen Folgen.

Ilie Balan (Adrian Djokić, 26) war Fahrer für den Paketdienst DDP. Die Firma sieht sich nicht in der Verantwortung und verweist auf den Subunternehmer Mischa Reichelt (Christoph Letkowski, 41). Er engagierte Balan als seinen Subunternehmer und sieht sich in die Enge getrieben.

Mischa Reichelt (Christoph Letkowski, 41, r.) droht seinem Angestellten Ilie Balan (Adrian Djokić, 26, l.). © NDR/Christine Schröder

Ja, denn dieser Fall ist sehr gesellschaftskritisch. Neben der prekären Lage von Paketdienst-Fahrern macht dieser "Tatort" auch auf andere Missstände wie Gewalt in der Ehe aufmerksam.

Charlotte Lindholm, die wieder einmal viel im Alleingang ermittelt, hat in diesem Fall überraschend die Sehnsucht nach einem Gefühl von Heimat und Zugehörigkeit, was sie verletzlich und angreifbar macht. Auch wenn sie es anfangs in Göttingen zu finden scheint, freut sie sich schließlich, als das Landeskriminalamt in Hannover sie als Kommissarin zurückhaben will.

Damit endet die Zusammenarbeit mit Anaïs Schmitz, die ihrer Dienststelle treu bleiben wird, wie der Film zeigt. Im Dezember hatte der NDR überraschend mitgeteilt, dass Schauspielerin Florence Kasumba aus der beliebten Sonntagskrimi-Reihe aussteigt.

Mit ihrem Abschied wird das Göttinger Team eingestampft. Fortan ermittelt Lindholm wieder in Niedersachsens Landeshauptstadt.