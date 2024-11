Mädchen tot in Gebüsch am Neckar entdeckt: Im "Tatort" trügt der Schein an jeder Ecke

Stuttgart - Irgendwann hat Hanna Riedle (Mia Rainprechter) einfach die Schnauze gestrichen voll. Von dieser verstaubten Enge, der Spießigkeit, dem Holzkreuz über dem Bett und der herrischen Mutter. Hanna ergreift die Chance und auch die Flucht aus dem Kaff auf der Schwäbischen Alb. Doch der Schritt aus der Heimat heraus kostet sie ihr Leben: Erwürgt wird sie in einem Gebüsch am Neckar entdeckt. Routiniert macht sich das Ermittler-Duo Thorsten Lannert (Richy Müller, 69) und Sebastian Bootz (Felix Klare, 46) im neuen Stuttgarter "Tatort: Lass sie gehen", der am Sonntag im Ersten ausgestrahlt wird, auf die Suche nach Hannas Mörder.