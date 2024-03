"Mehr als nur ein Film": Dresdner "Tatort" räumt Krimi-Preise ab

Leipzig/Wiesbaden - Der Dresdner MDR-"Tatort" " Was ihr nicht seht " wurde am Freitag gleich zweifach honoriert.

Das MDR-Team vom Tatort "Was ihr nicht seht" durfte sich doppelt freuen. © MDR/Deutsches FernsehKrimi-Festival

Die "Tatort"-Folge war beim Deutschen FernsehKrimi-Festival sowohl für den Publikumspreis als auch den Sonderpreis nominiert worden - und räumte gleich mal beide Trophäen ab.

Die Fachjury bezeichnete das Werk, das im November 2023 ausgestrahlt worden war, als "mehr als nur einen Film": "Er drängt uns zu sehen, was wir wirklich sind: Spielbälle der Ereignisse." Besonderer Dank gelte dem Dresdner Ensemble, das ein "intimes Spiel" geliefert hat.

Noch am selben Abend bedankte sich der Mitteldeutsche Rundfunk für die Ehre - und hob ebenfalls das Zusammenspiel des Dresdner Teams, ob vor oder hinter der Kamera, lobend hervor.

In "Was ihr nicht seht" dreht sich alles um die Frage, ob eine junge Künstlerin ihren schlafenden Freund erstochen hat. Kommissarin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, 35) kennt die Verdächtige schon viele Jahre und ist sich sicher: Ihre Freundin ist unschuldig! Als sie wegen Befangenheit vom Fall abgezogen wird, will sie auf eigene Faust weiter ermitteln.

Der Film ist noch bis zum 4. November dieses Jahres in der ARD-Mediathek zu sehen.