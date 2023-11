Neuer "Tatort" aus Dresden: "Verunsicherung und Verstörung inklusive"

Dresden - Sarah Monet (Deniz Orta, 32) wacht orientierungslos, benommen und blutverschmiert neben ihrem toten Freund auf. Der neue Dresdner " Tatort : Was ihr nicht seht", der am heutigen Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird, löst ein beklemmendes Gefühl aus.

Zumal sich die Hauptverdächtige auffällig verhält: Sie scheint unberechenbar, greift eine Ärztin an. Monet beteuert jedoch, dass sie sich an nichts aus der Tatnacht erinnern kann. "Die spielt uns doch was vor", so Kommissariatsleiter Michael Schnabel (Martin Brambach, 56). Die Einzige, die ihr glaubt, ist Leonie Winkler.

Sarah Monet (Deniz Orta, 32) gelingt die Flucht. © MDR/MadeFor/Hardy Spitz

Definitiv. Dieser Fall ist nicht nur spannend, sondern auch höchst emotional. Für Winkler ist es der bisher persönlichste Fall. Sie will herausfinden, was wirklich passiert ist, darf ihrer Freundin allerdings nicht auf offiziellem Weg helfen.



Anders als in anderen "Tatorten" stehen in diesem Krimi nicht die Täter im Fokus. "Hier nun war uns wichtig, den (zumeist weiblichen) Opfern maximalen dramaturgischen Raum zu bieten - Verunsicherung und Verstörung inklusive", erklärt Drehbuchautor Peter Dommaschk dem MDR.

"Es ist grauenhaft, was diesen Frauen widerfährt, wie viele dieser Fälle es gibt und wie selten es zu einer Verurteilung der Täter kommt, da die Strafverfolgung extrem schwierig ist", so Regisseurin Lena Stahl (44) über die Verbrechen, die in diesem Krimi erzählt werden. "Was mich besonders getroffen hat, ist der Zusammenhang, dass die Opfer quasi nicht anwesend sind bei der Tat, die an ihnen verbrochen wird."

Ein sehr sehenswerter "Tatort", der einen nicht so schnell wieder loslässt.