Mörderische Schatzsuche: "Tatort" trifft Richard Wagner

Odenthal (Ulrike Folkerts, 62, l.) und Nibelungen-Spezialist Dr. Albert Dürr (Heino Ferch, 60) bemerken Sterns (Lisa Bitter, 39) Faszination für das Gold. © SWR/Benoît Linder

Zwei Schüsse hallen durch die dunkle Nacht, wenig später meldet Hilde Wolter ihren Sohn Boris bei der Polizei als vermisst.

Schnell müssen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, 62) und Johanna Stern (Lisa Bitter, 39) akzeptieren, dass der an Epilepsie leidende Banker mit einer Vorliebe fürs Mittelalter höchstwahrscheinlich nicht mehr unter den Lebenden weilt. Schuld an seinem Tod ist der Fluch des sagenumwobenen Nibelungenschatzes!

"Dem Fluch entfliehet niemand", murmelt Museumsdirektor Albert Dürr (Heino Ferch, 60), nachdem Stern ihm im Rahmen der Ermittlungen einen Besuch abgestattet hat. Der kauzige Experte macht sich im neuen "Tatort: Gold", den das Erste am Sonntag um 20.15 Uhr zeigt, genauso verdächtig wie Wolters Ex-Frau Melania (Pheline Roggan, 42) oder die finanziell in Schwierigkeiten steckende Winzerin Susanne Bartholomae (Ulrike C. Tscharre, 51).

Doch wer hat den Banker tatsächlich auf dem Gewissen? Und wo steckt eigentlich seine Leiche? Immerhin taucht zwischendurch einer seiner Finger auf - inklusive wertvollem Anhängsel!