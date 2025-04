Münchner "Tatort": Nur ein falscher Zug kann den Tod bringen

München - Was hat die hübsche Schach-Großmeisterin in den Tod getrieben? Oder war es doch kein Selbstmord? Im "Tatort: Zugzwang" finden sich die Kommissare in einer ihnen unbekannten Welt aus Taktik, Strategie und Kalkül wieder. Und der Täter ist den Ermittlern immer einen Zug voraus. Am Sonntag wird der Krimi um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.