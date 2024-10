Murot ist nicht Murot: Darum wird der neue "Tatort" so spannend

Wiesbaden - Einen "Tatort" , in dem Kommissar Felix Murot (Ulrich Tukur, 67) nur eine klitzekleine Nebenrolle spielt, hat es so auch noch nicht gegeben. Im Mittelpunkt von "Murot und das 1000-jährige Reich", der am heutigen Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten läuft, steht Kommissar Friedrich Rother (ebenfalls gespielt von Ulrich Tukur), der einen Fall im dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte lösen muss.

Hagen von Strelow (Ludwig Simon, 27, l.) verdächtigt seinen Vorgesetzten, Kommissar Friedrich Rother (Ulrich Tukur, 67). © HR/Bettina Mueller

Der Film beginnt zunächst ganz unspektakulär in einem Flugzeug - ehe die Handlung in die Vergangenheit springt. Im Jahr 1944 strandet Rother nach einer Autopanne in einem hessischen Dorf. An seiner Seite: Adjutant Hagen von Strelow (Ludwig Simon, 27).



Eigentlich wollen die beiden sich nicht lange in dem Örtchen aufhalten, doch dann wird ein britischer Pilot ermordet. Der kriegsmüde Kommissar beginnt zu ermitteln.

Unterstützung bekommt er dabei von Kellnerin Else Weiß (Barbara Philipp, 58), die ein großes Geheimnis bewahrt. So richtig spannend wird der Fall, als sich herausstellt, dass der Tote ein Spion war und kriegsentscheidende Dokumente bei sich hatte. Allerdings sind diese Unterlagen verschwunden.

Der regimetreue Nationalsozialist von Strelow will ehrgeizig die Ermittlungen unterstützen. Doch seinem Vorgesetzten missfällt, dass der Adjutant dabei seinen eigenen Gesetzen folgt. "Eines Tages werden Sie für Ihre Taten zur Rechenschaft gezogen. Sie missachten alle Gesetze", sagt ihm Kommissar Rother.

Damit sollte er recht behalten und so kommt Murot ins Spiel.