Neuer Kölner "Tatort": Wird hier ein Opfer zum Mörder?

Köln - Er hat bekannte Persönlichkeiten systematisch erpresst, doch jetzt ist Peer Schwarz tot - überfahren von einem Auto unter einer Brücke. Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, 64) und Freddy Schenk (Dietmar Bär, 63) müssen im "Tatort: Diesmal ist es anders", der am heutigen Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten läuft, herausfinden, ob eines seiner Erpressungsopfer zum Mörder wurde.

In der Wohnung des arbeitslosen Schwarz finden die Ermittler große Mengen Bargeld und unzählige Unterlagen. Diese belegen, dass er Prominente mit belastendem Material erpresst hat.

Ballauf genießt sein Liebesglück mit der Journalistin Nicola Koch (Jenny Schily, 56).

Na ja. Es ist ein gewohnt solider Krimi, allerdings kein Ausreißer. Stellenweise zieht sich der Fall ziemlich in die Länge.

Besonders macht diesen "Tatort" allerdings, dass er sehr persönlich für Kommissar Ballauf wird.

Seine neue Freundin Nicola Koch wird in die Ermittlungen verwickelt: "Das ist für beide eine sehr schwierige Situation. Denn sowohl Max als auch Nicola wissen, dass sie hier nicht offen miteinander reden können. Und das, obwohl sie sich auch ganz ohne Worte verstehen. Das sorgt unweigerlich für Misstrauen. Beide haben Angst, das, was sie im anderen gefunden haben, wieder zu verlieren", so Klaus J. Behrendt im WDR-Interview.

In einzelnen Szenen öffnet Ballauf deshalb sein Seelenleben und lässt die Zuschauer an seinen Gedanken teilhaben.

Das ist für einen klassischen "Tatort" schon sehr ungewöhnlich, macht ihn aber umso interessanter.