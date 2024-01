Neuer Odenthal-"Tatort": Getrieben vom inneren Schmerz

Ludwigshafen - Ein toter Mann am Rheinufer, der an einem Herzinfarkt starb, ist eigentlich kein Grund für eine Mordermittlung. Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, 62) und ihre Kollegin Johanna Stern (Lisa Bitter, 40) ermitteln trotzdem im "Tatort: Avatar", der am heutigen Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten läuft. Denn jemand hatte dem Mann kurz vor dessen Tod eine Ladung Pfefferspray ins Gesicht gesprüht.

Auf dem Video einer Überwachungskamera, die an einer nahe gelegenen Wetterstation montiert ist, findet sich eine potenzielle Zeugin. Julia da Borg (Bernadette Heerwagen, 46) war zum Tatzeitpunkt am Rheinufer.

Julia da Borg (Bernadette Heerwagen, 46) hat mehr mit dem Fall zu tun, als sie zugibt. © SWR/Christian Koch

Ja, denn drei Handlungsstränge, die erst nach und nach zusammenfinden, machen diesen "Tatort" tatsächlich bis zum Ende spannend. Das Dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall.

Der Krimi greift eine aktuelle Thematik auf, die uns in naher Zukunft, wenn nicht schon jetzt, alle betreffen wird: "Wir leben in einer digitalisierten Welt, in der sich Menschen in einem virtuellen Raum verlieren und menschliche Bindungen sich aufzulösen drohen", erklärt Regisseur Miguel Alexandre (55) dem SWR.

"Manipulation im Internet und Künstliche Intelligenz befinden sich auf dem Vormarsch und lassen die Grenze zwischen Lüge und Wahrheit verschwimmen." Davor müsse man warnen. "Unser Anliegen war es, emotional und packend zu erzählen."

Und das gelingt auch, nicht zuletzt wegen Bernadette Heerwagen. Sie spielt die Rolle der Julia da Borg so eindrucksvoll, dass man ihren Schmerz nachempfinden kann.