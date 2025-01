Neuer Schmuddel-"Tatort"? Wenn die Sucht nach Sex und Liebe tödlich endet

Kiel - Sie sieht aus, als hätte sie sich schlafen gelegt. Doch die Veranstalterin einer privaten Erotikparty wurde erschossen. Im " Tatort : Borowski und das hungrige Herz" tauchen die Kommissare Klaus Borowski (Axel Milberg, 68) und Mila Sahin (Almila Bagriacik, 34) in die Welt der Sex- und Liebessüchtigen ein.

Mila Sahin (Almila Bagriacik, 34) und Klaus Borowski (Axel Milberg, 68) ermitteln dort, wo vorher noch eine Sexparty stattfand. © NDR/Thorsten Jander

Andrea Gonzor (Anna König, 44) war nach außen hin eine gewöhnliche Versicherungsangestellte. Doch nachts hielt sie ihre Nachbarn mit lautem Gestöhne wach.

Zu ihrer letzten Party erschienen mehrere Gäste, wie die Pathologin Dr. Kroll (Anja Antonowicz, 43) anhand zahlreicher Spermaspuren herausfindet. Allerdings weiß niemand, wer der Befriedigung versprechenden Einladung gefolgt ist - auch nicht ihre beste Freundin Nele Krüger (Laura Balzer, 32).

Sie war noch kurz vorher zu Besuch und fand am nächsten Tag Andreas Leiche. Krüger will ihre tote Freundin schützen und sie nicht in ein schlechtes Licht rücken.

Deshalb behält sie ihre Geheimnisse zunächst für sich, muss sie dann aber doch nach und nach preisgeben. Nur so können die Ermittler den Mörder finden ...