Warum sich bei diesem "Tatort" das Einschalten unbedingt lohnt!

Wien - Ausnahmezustand in Wien: Mehrere nicht genehmigte Demonstrationen im Regierungsviertel, die Gewalt eskaliert - bis ein Demonstrant tot auf der Straße liegt. Mit diesen Szenen des Aufruhrs beginnt der "Tatort: Wir sind nicht zu fassen!", der am heutigen Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten läuft.

Unbedingt, denn dieser Krimi ist erschreckend aktuell und ähnelt einem Politthriller.

"Was wir erzählen, findet in der Realität de facto statt", sagt Harald Krassnitzer im ARD-Interview. "Wenn sich die extremen Rechten in Madrid zum Gipfel treffen, wie in diesem Februar, dann sind dort alle europäischen Gruppen vertreten, um offen über das gemeinsame Ziel zu sprechen: die Zerstörung der Demokratie." Genau auf diese Bedrohung macht der Film aufmerksam.

Die Kommissare, die Volkmanns Mörder finden wollen, müssen einen kühlen Kopf bewahren, denn sie geraten zwischen die Fronten. "Die politischen Auseinandersetzungen werden immer aggressiver und kompromissloser geführt", schätzt Adele Neuhauser die Situation ein, die auch für diesen Film gilt.

"Die Menschen reden aneinander vorbei, ohne Bereitschaft zu Dialog und Verständigung, was unweigerlich in eine Katastrophe führt, wie sich im Film zeigt", so die Schauspielerin.