Neuer "Tatort" aus Münster: Was graben Thiel und Boerne denn dieses Mal aus?

Bei Sabine Schmidt (Sibylle Canonica, 66) ist nichts, wie es scheint. © WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Na ja. Diesem "Tatort" fehlt es dieses Mal am gewohnten Pep. Sonst konnte man sich als Fan des Münsteraner Ermittlerteams immer darauf verlassen, dass es dem Film an humorvollen Szenen und Witz nicht mangelt.

Doch dieses Mal wirkt alles sehr erzwungen. Und das Ende ist an Absurdität nicht zu übertreffen.

Einziger Lichtblick ist die vielschichtige und unvorhersehbare Figur der Sabine Schmidt.

Ihre Stärke ist es, "dass sich hinter dem Erwartbaren das Besondere verbirgt. Dass Sabine Schmidt aus dem Fakt, als ältere Frau nicht mehr wahrgenommen zu werden (das soll angeblich so sein, wenn man ein gewisses Alter überschritten hat), eine Stärke macht und ihr Unsichtbarsein für ihre sehr spezielle Karriere nutzt. So gewöhnlich ihr Name sein mag, so besonders ist die ganze Frau!", erklärt Drehbuchautorin Regine Bielefeldt (50) dem WDR.

Selten war das Sprichwort "Stille Wasser sind tief" so zutreffend wie bei dieser Figur, die Sibylle Canonica ohne großes Brimborium hervorragend spielt.