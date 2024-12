Psychothriller-"Tatort": Warum dieser "Fährmann" so gefährlich ist

Zürich - Wer möchte zu Weihnachten schon allein sein? So geht es auch Kommissarin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher, 45) im "Tatort: Fährmann", der am heutigen Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten läuft. Sie sehnt sich nach Liebe und lässt sich auf einen Mörder ein.

Nach ihrem One-Night-Stand erhält die Ermittlerin eine Nachricht mit Koordinaten. Allein fährt sie zu dem Ort und findet eine Leiche am Ufer eines Flusses. Das Opfer erinnert sie an einen Doppelmord, dessen Aufklärung den Grundstein für ihre steile Polizeikarriere legte.

Kommissarin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher, 45) sieht sich Weihnachten allein zu Hause. © SRF/Sava Hlavacek

Ja, obwohl sich der Film zum Ende hin ganz schön in die Länge zieht.

Von der ersten Minute an weiß der Zuschauer, wer der Mörder ist. Doch das tut der Spannung in diesem Psychothriller keinen Abbruch.

Lucas Gregorowicz spielt den Serienmörder, der einerseits eiskalt, andererseits auch sehr charmant sein kann, grandios.

Der von ihm gespielte Marek Kowalski entscheidet über Leben und Tod und bringt seine Opfer sozusagen in den Hades. "Der Titel ist eine Anlehnung an die griechische Mythologie. Wenn man stirbt, muss man vom Fährmann Charon über den Fluss Styx in die Unterwelt gebracht werden", erklärt Carol Schuler (37), die als Ermittlerin Tessa Ott in diesem Fall eine untergeordnete Rolle spielt, im ARD-Interview.

"Das macht er jedoch nicht umsonst, er verlangt dafür eine Münze, den sogenannten Charonspfennig", so Schuler.