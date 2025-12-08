Quotenrekord zum Abschied! Das plant die "Tatort"-Staatsanwältin nach ihrer TV-Rolle
Münster - Mechthild Großmann (76) freut sich nach dem Abschied von ihrer "Tatort"-Rolle als TV-Staatsanwältin auf die Theaterbühne. Sie arbeitet noch immer weit mehr als 100 Tage im Jahr, will auch viele Lesungen halten - reduziert aber etwas. "Ich habe mein Leben lang unheimlich viel gearbeitet."
Live auf der Bühne zu stehen, sorgt bei ihr immer noch für ein Kribbeln im Bauch: "Schön ist es immer - auch wenn ich schrecklich aufgeregt bin, wenn Menschen mit im Raum sind."
Am Theater könne sie so wunderbare Sachen machen. Und "als lebendiger Mensch vor lebendigen Menschen zu spielen oder zu tanzen oder Musik zu machen, das ist etwas ganz anderes, als zu drehen.
Auch das ist nicht unanstrengend, aber es gibt mehr", erklärt die Künstlerin.
Mechthild Großmann hatte am Sonntag ihren letzten TV-Auftritt
Nach mehr als 22 Jahren beim "Tatort" Münster hatte die Schauspielerin mit der ungewöhnlich tiefen Stimme am Sonntag ihren letzten TV-Auftritt.
Mit Bestwerten beim Marktanteil hat sich das Team um die Hauptdarsteller Jan Josef Liefers (61) und Axel Prahl (65) an die Quoten-Spitze des Jahres katapultiert.
42,6 Prozent betrug der Marktanteil laut AGF Videoforschung. Das markiert den höchsten Wert in der Geschichte des Münster-"Tatorts" und seit Jahrzehnten auch bei anderen "Tatort"-Filmen.
Titelfoto: Bildmontage: WDR/Frank Dicks, IMAGO/Panama Pictures