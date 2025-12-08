Quotenrekord zum Abschied! Das plant die "Tatort"-Staatsanwältin nach ihrer TV-Rolle

Münster - Mechthild Großmann (76) freut sich nach dem Abschied von ihrer " Tatort "-Rolle als TV-Staatsanwältin auf die Theaterbühne. Sie arbeitet noch immer weit mehr als 100 Tage im Jahr, will auch viele Lesungen halten - reduziert aber etwas. "Ich habe mein Leben lang unheimlich viel gearbeitet."

In ihrer Abschiedsfolge "Tatort Münster: Die Erfindung des Rades" traf Staatsanwältin Klemm (Mechthild Großmann) ihre Jugendliebe Kurt (Hannes Hellmann, 71) wieder. © WDR/Frank Dicks

Live auf der Bühne zu stehen, sorgt bei ihr immer noch für ein Kribbeln im Bauch: "Schön ist es immer - auch wenn ich schrecklich aufgeregt bin, wenn Menschen mit im Raum sind."

Am Theater könne sie so wunderbare Sachen machen. Und "als lebendiger Mensch vor lebendigen Menschen zu spielen oder zu tanzen oder Musik zu machen, das ist etwas ganz anderes, als zu drehen.

Auch das ist nicht unanstrengend, aber es gibt mehr", erklärt die Künstlerin.