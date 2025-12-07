Abschied beim Münster-"Tatort": Wenn Pioniergeist tödlich endet

Münster - Nichts anderes als eine Sensation will die Münsteraner Fahrradmanufaktur Hobrecht & Hobrecht ihren Gästen präsentieren, doch mit einer tiefgefrorenen Leiche hat niemand gerechnet. Und dieser Mordfall findet seinen Ursprung im Jahr 1882. So aufsehenerregend beginnt der "Tatort: Die Erfindung des Rades", der am heutigen Sonntag, um 20.15 Uhr, im Ersten ausgestrahlt wird.

Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 61, l.) und Frank Thiel (Axel Prahl, 65) trauen ihren Augen nicht, welche Sensation ihnen vorgestellt wird. © WDR/Frank Dicks

Eigentlich wollte Firmenchef Kurt Hobrecht senior (Hannes Hellmann, 71) das "First Bike" vorstellen, das nach einer Originalzeichnung von 1882 gefertigt wurde.

Es sei der Beweis, dass das weltweit allererste moderne Fahrrad in Münster erfunden wurde - und nicht 1884 in England, wie Hobrecht betont.

Doch statt eines Fahrrads befindet sich in der Holzkiste eine Kühltruhe. Darin liegt Hobrechts Bruder Albert (Heinrich Giskes, 79) - schockgefroren!

Tatverdächtige finden Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, 65) und Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 61) jede Menge. Fast die gesamte Familie des Toten hat jeweils ein Motiv. Bei den Ermittlungen offenbart sich ein Geheimnis nach dem anderen.

Auch Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann, 76) hat etwas zu verbergen.